I suoi tre gol nella vittoria contro la sua ex squadra, il Monaco, hanno regalato al Paris Saint Germain la certezza aritmetica della vittoria dell'ottavo titolo di campione di Francia della storia del club parigino. Stiamo parlando ovviamente di Kylian Mbappé, che poi parla anche del suo futuro: ""Sono qui, sono nel progetto. E' un bene per il Real Madrid che sia tornato Zidane, ma lo seguirò semplicemente come un ammiratore".