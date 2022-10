Poteva bastare l'importantissima vittoria contro il Marsiglia, 1-0 e tante immagini con Neymar (autore del gol-partita) e Messi, i componenti del tridente da sogno del Paris Saint-Germain, ma Kylian Mbappé, 23enne stella dei parigini e della Nazionale francese, ha voluto mettere a tacere in prima persona le voci che lo vogliono in rotta con il club a pochi mesi dal rinnovo faraonico firmato in estate, quando la corte del Real Madrid era serrata.



ORA GLI SCEICCHI - I rumors si erano spostati verso l'Inghilterra, con il Manchester City dato per pronto a fare follie per affiancarlo ad Erling Haaland. Non pare essere di questa idea, però, il diretto interessato, che ai microfoni di RMC Sport, dopo la gara con l'OM, ha dichiarato: "Non ho chiesto di lasciare il Psg a gennaio. Non sono arrabbiato con la società, non è vero". Dichiarazioni di facciata o ferma volontà di portare finalmente la Champions nella capitale francese?