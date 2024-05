Kylian Mbappé: “Italian football? You never know what happens”, told Sky.

“I was always saying: if I will go to Italy one day, I will go to Milan”



“As a kid, I was big fan of AC Milan and I always watch Serie A, every Milan game”.



“All my family, massive Milan fan!”. pic.twitter.com/T3UqpjhDgT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2024

Kylianlascerà molto presto Parigi e il PSG ed è oramai promesso sposo delTuttavia ilresta ottimista per il futuro: sono infatti circolate sul web le foto che ritraevano il campione francese, e sono state anche parecchie le volte in cui ha confermato- Dopo quanto raccontato dal suo ex compagno Dirar, che più volte ha raccontato di come Mbappé si allenasse utilizzando indumenti del Milan, la conferma ulteriore, come riportato in un tweet di Fabrizio Romano, arriva proprio dalle parole del classe 1998, a Sky: “Il calcio italiano? Non si sa mai cosa può succedere. Dicevo sempre:. Da ragazzinoTutta la mia famiglia è tifosa sfegatata del Milan! Adesso guardo ogni loro partita. Non si sa mai. Non si sa mai”