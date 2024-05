Thuram, la dedica più bella. Inter come Pogacar

Calciomercato.com

. Qui però mettiamoci uno smile. Eccolo :)Avete capito che le cose si devono prendere sempre con il sorriso e che ironia più autoironia sono sempre e comunque da applaudire? No, non sembra che abbiate capito. Non tutti, almeno, perchèParliamoci chiaro: la beneficenza è per chi la riceve, non per chi la fa. Addirittura, fino a qualche decennio fa, lo slogan era “la beneficenza si fa, ma non si dice”. Dettagli. Fondamentale che l’iniziativa sia finalizzata a qualcosa di buono. Il resto è mancia.

In questa situazione - comunque psicologicamente sgradevole - conviene far finta di nulla e anzi lanciare la provocazione di una caccia al tesoro nel magico mondo del web. Trovate un tifoso, un content creator, un giornalista, un appassionato, un influencer, un chi vi pare… Trovate uno qualsiasi, ne basta uno. Oppure una,

Giusto così.e, davanti alla qualificata platea degli Inter Club riuniti a festa, impugna il microfono per arringare la folla dicendo cheOk. Va bene tutto. Applausi.

Solo che i due ciclisti ben piazzati sono stati confermati per le prossime corse, perché obiettivamente non potevano fare di più. Invece. Capìto la differenza?, la speranza di chi scrive (e di Thuram, ragazzo contemporaneo, vivace, intelligente) è, magari finalizzate alla beneficenza come quest’anno.

Ah, ultima parola prima di chiudere. Nessuno si permetta di stilare, nemmeno per l’anno che verrà.E per chi non lo avesse compreso, provate a rispondere a questa domanda:E lo so perfino io ;)