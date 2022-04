In tempi di social, basta poco per far sognare i tifosi. La madre di Kylian Mbappé e il fratello, Ethan, sono a Doha, in Qatar, come mostrato dai video pubblicati sui social. Secondo i media spagnoli, si tratterebbe di un chiaro indizio sul futuro dell'asso francese, visto che anche i rappresentanti del giocatore si recheranno in Qatar nelle prossime ore. Novità in vista per l'asso francese?