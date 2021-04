Un futuro tutto da scrivere.. La situazione contrattuale continua a essere un rebus, in scadenza nel 2022 per ora ha rifiutato tutte le proposte di rinnovo. Ma nelle prossime settimane potrebbe cambiare idea. Perché in ballo ci sono tanti soldi,A svelarlo, senza grandi giri di parole, Florentino Perez, numero uno dei blancos:Né per il Real Madrid né per gli altri. Stiamo ora lavorando per chiudere questa stagione. In generale non ci saranno grandi acquisti. ​Una dichiarazione spiazzante, che chiude la porta. Almeno a parole.Perchè i fatti dicono altro. Il Real Madrid non ha rinunciato all'ex Monaco, continua a parlare con i suoi agenti per capire come convincere il Psg a lasciarlo partire. In quest'ottica gioca un ruolo fondamentale lo stesso Mbappé, che potrebbe forzare la mano. Mbappé che secondo goal.com ha. Ogni scenario non va escluso: nemmeno quello che vede l'attaccante 1998 giocare a Parigi ancora un anno, fino al 2022, per poi scegliere liberamente il suo futuro.