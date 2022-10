Kylian Mbappé vuole lasciare il Paris Saint-Germain. A gennaio, o al massimo a giugno, tredici mesi dopo la firma del rinnovo del contratto fino al 2025. Una rottura legata al ruolo che ha all'interno della squadra e alle vicissitudini della proprietà qatariota: l'ex Monaco non vuole giocare attaccante centrale e si sente tradito dalle mosse del club e, in particolare, del presidente Al-Khelaifi. Il diretto interessato al momento ha smentito tutto, anche perché i soldi in ballo sono davvero molti. Le Parisien ha svelato infatti le cifre dell'accordo firmato lo scorso 21 maggio scorso: tra stipendio e premio alla firma sono 630 milioni di euro lordi in tre anni, 282 milioni netti in totale, di fatto 94 milioni all’anno.



CIFRE FOLLI - Solo considerando l'ingaggio Mbappé si è assicurato un'entrata di 6 milioni lordi al mese. Al netto, fanno 2,7 milioni. Sull’anno, sono 32,4 milioni. Circa il triplo di quanto guadagnava prima, cioè sui 12 milioni. Per quanto riguarda il bonus alla firma le cifre sono da capogiro: circa 94 milioni netti all'anno, 7,8 milioni al mese. Che al giorno fanno 261mila euro: quasi undicimila all’ora. Le offerte di certo non mancano, ma neanche il Real Madrid è disposto a spendere così tanto per averlo. Per questo Parigi per Mbappé rischia di diventare una prigione dorata fino al 2025.