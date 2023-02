Jesse Marsch, allenatore del Leeds, parla dell'acquisto di Weston McKennie, che il club inglese ha prelevato dalla Juventus durante il mercato di gennaio: "Quando abbiamo pensato a Weston McKennie mi sono informato bene parlando con le persone che lo conoscono, con i giocatori che hanno giocato con lui o con tecnici che lo hanno allenato. Quello che ho sentito su Weston è che è "un grande ragazzo, un grande compagno di squadra, un giocatore affidabile".



"Quando ho parlato con lui, ho scoperto che era affamato, aveva il desiderio di migliorare e la convinzione di aver fatto bene nella sua carriera, ma che ha ancora molto da ottenere e imparare - si legge sul Daily Mail -. Ingaggiare Weston è stato un gioco da ragazzi, ho sentito che era il ragazzo perfetto per noi. È un trasferimento di cui dovremmo essere orgogliosi come Leeds perché portare un giocatore come lui, dalla Juventus, è un tributo a noi come club".