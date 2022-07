Era il 27 agosto 2020 quando Westonarrivava a Torino, aeroporto di Caselle. Il centrocampista americano arrivava dallo Shalke 04, un profilo ancora non conosciuto dai tifosi bianconeri. Tutto da dimostrare per il giovane Wes che a suon di balletti, risate e gol ha fatto innamorare tutti,Un anno di ambientamento con Pirlo, poi il nuovo cambio di allenatore e un rapporto iniziato con una richiesta speciale, racchiusa in un gesto dopo il, primo gol in amichevole: 10, disegnato con le mani. Sì, perché inizialmente il tecnico toscano ha chiesto a McKennie di realizzare 10 gol in stagione, una missione chiara, non completata anche a causa degli infortuni.