Weston McKennie, centrocampista della Juventus, ha concesso una lunga intervista al New York Times, nella quale racconta proprio l'arrivo in bianconero: "All'inizio non sembrava un'ipotesi realistica, quindi l'ho quasi spazzato via". Un paio di settimane dopo, l'interesse è stato più concreto: "Dobbiamo farlo succedere", ha detto McKennie al suo agente".



COLLOQUIO CON PIRLO - "Era come se mi stessi vendendo a lui. Se era quello che voleva, lo avrei fatto. Pirlo è una leggenda".



CHAMPIONS LEAGUE - "I miei compagni non possono credere quanta strada hanno fatto, che giocano in Champions League. E io penso che, quando ero un bambino, non avevo mai neanche sentito della Champions League".



BARCELLONA-JUVE - "Quando avevo sei anni sono stato al Camp Nou. Lo stadio era chiuso quel giorno, ma abbiamo convinto la guardia a farci entrare. La squadra si stava allenando: tutti quei giocatori, Xavi e Iniesta e Messi e Ronaldinho. Barcellona-Juve? E' stato strano che fosse vuoto, solo i giocatori in campo quando ci ero andato la prima volta e ancora vuoto sta volta".



RONALDO - "L'altro giorno ero seduto con Alvaro Morata dopo l'allenamento, stavamo guardando Cristiano Ronaldo mentre si esercitava nelle punizioni. Ci siamo guardati a vicenda e ci siamo detti che eravamo dei privilegiati a poterlo fare: poter vedere Ronaldo calciare punizione dopo punizione".