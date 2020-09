Arturo Vidal ha appena firmato con l'Inter un contratto di due anni. Questo all'indomani della prima partita di campionato della Juventus, nella quale si è messo in evidenza, tra gli altri, Weston McKennie, colui che si candida al ruolo di "nuovo Vidal" nel nuovo corso bianconero targato Pirlo. Questa Juve è in difficoltà, sul mercato stenta ad affondare, per cedere tutti gli esuberi sta un po' arrancando, ma ha ancora le idee chiare su cosa vuol dire anticipare i tempi, sorprendere tutti e piazzare colpi funzionali al progetto e di prospettiva.

