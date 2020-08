Ci hanno provato (pochissimi), ci proverà anche Weston McKennie, 22 anni, texano che si è formato in Germania, figlio di un pilota di aeronautica di base a Kaiserslautern. L’ha preso la Juventus. Star and Stripes a centrocampo, sotto l’egida di Pirlo. Prima di McKennie i calciatori americani in Italia si riducono ad una manciata, se consideriamo anche gli emigranti di ritorno (Armando Frigo, nato in Indiana, giocò con Vicenza e Fiorentina prima della Seconda Guerra Mondiale) e le meteore, come il(una presenza con la Fiorentina nel 2016, 22 col Livorno in B, ora gioca nella Serie C spagnola) e i(solo Coppa Italia con la Samp ne 2007, poi poche apparizioni con Perugia, Foggia e Ternana). In realtà i nomi da ricordare sono tre. Alexis(Padova, 1994-1996), Michael(Chievo 2011-12 e Roma 2012-2014) e Oguchi(Milan, 2009-2011, giocando solo in Champions League, mai in Serie A)., non tanto e non solo per come giocò (pure bene), ma per l’umanità l’empatia che sapeva creare. Era il centrale difensivo degli Usa al Mondiale del 1994. Arrivò a Padova per un’intuizione di Piero Aggradi, il ds di allora, lo «Sceriffo» come lo chiamavano per via del cappello, l’uomo che per primo ha colto la luce in Ale Del Piero. Lalas era un Generale Custer con i capelli ricci, l’aria da hippy, le velleità da rockstar (suonava la chitarra in un gruppo celebre negli Usa, era il preferito di Chelsea Clinton, la figlia del presidente Bill e di Hilary), si presentò in ritiro con la chitarra al collo e gli anfibi, la capacità di sdrammatizzare, le birre, le notti nei locali, girava con un maggiolino, prima delle partite cantava le canzoni di Steve Wonder. Una notte i carabinieri di Padova vanno a Bresseo, chiamati da un tipo che si lamenta perché giù in strada ci sono bande di ragazzini che stanno giocando a calcio e lui non riesce a dormire.. Un’altra volta - dopo un rimprovero in allenamento - se ne va durante la partitella, esce dal centro sportivo di Bresseo - sui colli padovani - e va a casa a piedi, in centro a Padova, per chilometri sotto il sole, ancora con la divisa da gioco. Un mito, a prescindere.capitano della nazionale (151 presenze dal 2006). Altri tempi, arriva in A quasi vent’anni dopo Lalas. Tipo tosto, che arriva al Chievo dopo essersi misurato in Bundesliga, tre anni con il Borussia Moenchengladbach. La Roma - per averlo - pagò al Chievo 3,25 milioni, aveva dinamismo e piedi discretamente educati, ma soprattutto un buon senso tattico.Molti lo ricordano per un gol a Udine - era la 9ª vittoria consecutiva della Roma - ma ancora di più per la pubblicità della Volkswagen, che lo vedeva - con altri colleghi - impegnato a pubblicizzare la casa automobilistica, con esiti assai spassosi: non riusciva a pronunciare la parola «parcheggio».Aveva già 27 anni, si era messo in luce nello Standard Liegi. Giocò una sola partita in Champions, contro lo Zurigo; più tardi si infortunò, decise - chapeau - di non percepire l’ingaggio (aveva tre anni di contratto). Ma nella memoria di tutti. Era il Milan di Allegri e il fattaccio capitò durante un allenamento. Duello titanico. Andò così. Partitella a Milanello. Ibra disse che Onyewu aveva le «dimensioni di una casa». Voleva provocarlo. Onyewu fece spallucce. Risposta: non mi fai paura, delle tue provocazioni me ne frego. Ibra provò due volte a colpirlo con un tackle, l’altro li evitò. Ma si avvicinò a Ibra e lo toccò alla spalla, come per allontanarlo. Apriti cielo. Ibra reagì con una testata.Sigla, sipario, divideteli se no succede un finimondo.