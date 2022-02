Il dottor Fabrizio Rodia, medico sociale della Lazio, ha fatto il punto dall'infermeria ai canali tematici del club: "Lazzari? Chiaramente abbiamo abbiamo bisogno di qualche ora per fare una diagnosi. Manuel ha avuto un trauma distrattivo a carico dei flessori della coscia destra, la diagnosi è un risentimento sui flessori. Nei prossimi giorni valuteremo il tutto. Per Acerbi direi che procede bene il recupero, lui ha già da diversi giorni incrementato il suo recupero atletico, siamo ottimisti per un suo recupero in tempi brevi".