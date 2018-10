Il dottor Guido Pasta, medico sociale del Parma, ha fatto il punto sulle condizioni degli infortunati gialloblù a Tg Parma: "Abbiamo molti infortuni, ma come ha sottolineato D'Aversa tre o quattro risalgono all'anno scorso, mentre quelli di quest'anno rientrano nella media delle squadre di Serie A e B. Abbiamo qualche problema muscolare e altri di carattere traumatico, come quello di Dimarco che si è fatto male in un contrasto. Purtroppo abbiamo molto lavoro da fare, il mister dovrà cercare di recuperare tutti pian piano. La squadra però sta andando bene, lo staff tecnico sta sopperendo alle mancanze con un ottimo lavoro d'équipe. La pausa? Speriamo di recuperare qualcuno: sicuramente non quelli di lunga data, ma cercheremo di rimettere in sesto qualcuno (Inglese, Grassi e Gervinho i più vicini al rientro, ndr) per la partita contro la Lazio. Vedremo in questi dieci giorni".