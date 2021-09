Megan Fox ha fatto sicuramente discutere nella serata degli MTV Video Music Awards e non solo per il suo stile di conduzione sul palco insieme a ​Kourtney Kardashian. Sicuramente il suo outfit è stato di quelli che fanno sgranare gli occhi, con un abito trasparente con cristalli, abbinato a perizoma bianco e reggiseno color carne, che quasi nulla lasciava all’immaginazione.



Una scelta stilistica che la Fox ha spiegato così ai microfoni delle tv americane: il fidanzato Machine Gun Kelly (arrivato sul red carpet con glitter in faccia e vestito brillantanto rosso fuoco) le aveva detto: "Stasera ti voglio nuda" e lei ha esaduto il suo desiderio. Proprio la rockstar è stata però protagonista anche di una rissa sfiorata con il fighter MMA Conor McGregor che gli ha chiesto una foto e che lui ha rifiutato ricevendo in cambio un drink in faccia.



Ecco alcune delle immagini dell'incantevole Megan Fox dal palco e dal red carpet dei VMA's che ne dite del suo look?