Fino al 92' il Milan stava pagando a caro prezzo due sole disattenzioni in difesa, quella sul gol di Diallo e quella successiva, sulla palla-gol mangiata da James. Ma per tutta la partita aveva giocato con forza, autorevolezza, equilibrio e brillantezza, mettendo sotto il Manchester. L’uno a uno dell’Old Trafford, agguantato dal difensore danese in pieno recupero, è un ottimo risultato in vista del ritorno. Ma ovviamente il Milan sa che non può considerare la qualificazione già fatta., il giovane Maldini, tutti a casa fra infortuni, acciacchi e problemi vari. Pioli in panchina aveva solo 7 giocatori, compresi i due portieri, ma in realtà due soli cambi veri, Castillejo e Tonali. C’è stata però una sostanziale differenza fra le due squadre, che definire seconde squadre sarebbe comunque riduttivo:. Probabilmente è stata la disposizione dei rossoneri, con un centrocampo a tre, di filtro e costruzione, a creare difficoltà allo United che in mezzo al campo, con Matic e McTominay, non ha trovato il modo di contrastare il ricco palleggio degli avversari.- La squadra di Pioli ha primeggiato in due settori su tre: è mancata solo davanti. Kjaer e Tomori hanno chiuso ogni spazio a Martial, a centrocampo Meitè, Kessie e Krunic hanno occupato gli spazi senza più cederli ai padroni di casa, Calabria ha sfondato a destra e lo stesso ha fatto Dalot (sempre più in versione... Theo Hernandez) sulla sinistra. Il difetto stava nel rapporto fra la produzione del gioco e le occasioni create. Poche. E’ vero che, ma la squadra giocava così bene che era giusto pretendere di più nella parte conclusiva dell’azione. Ci hanno provato Krunic e, più pericolosamente, Saelemaekers (tiro respinto da Henderson). Tuttavia. Diallo era finito al centro di un’inchiesta della Procura di Parma che aveva mosso l'accusa di “falso e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina” nei confronti di cinque persone ivoriane fra cui Hamed Mamadou Traoré, mezz’ala del Sassuolo, fratello di Amad. Il ragazzino è entrato e. Era stato il primo 2002 a segnare un gol in Serie A con l’Atalanta, in Inghilterra riparte da questa rete.- Per qualche minuto il Milan ha indugiato, non riusciva a digerire il gol dello United, ma ha ripreso presto a giocare lo stesso calcio del primo tempo, rapido e di qualità.. Leao, l’unico davvero in ombra fra i rossoneri, ha cercato rabbiosamente il riscatto sull’ultima azione, conclusa da un suo tiro deviato in angolo.Manchester United-Milan 1-1 (primo tempo 0-0)Marcatori: 5' st Diallo, 47' st Kjaer.Assist: 5' st Bruno Fernandes, 47' st Krunic.MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka (dal 28' st Shaw), Bailly, Maguire, Telles; Matic, McTominay; James (dal 28' st Williams), Fernandes (dal 28' st Fred), Martial (dal 1' st Diallo); Greenwood. (A disp. Grant, Bishop, Lindelof, Tuanzebe, Amad, Shoretire). Allenatore: Solskjaer.MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria (dal 28' st Kalulu), Kjaer, Tomori, Dalot; Meitè, Kessie; Saelemaekers (dal 24' st Castillejo), Diaz (dal 24' st Tonali), Krunic; Leao. (A disp. A. Donnarumma, Tatarușanu, Gabbia, Tonin). All. Pioli.Ammoniti: Saelemaekers, McTominay.