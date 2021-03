in seguito al derby perso per 2-1 nei quarti di finale contro l'Inter,, ieri sera dopo la sconfitta casalinga negli ottavi di finale contro il Manchester United.ma purtroppo per il centrocampista francesel'inutile, per quanto dubbio,che è costatosu calcio di punizione, a gara ormai avviata verso i supplementari, e lche, per il gol qualificazione degli inglesi.- Eppure, dopo un inizio molto complicato,, anzi: ieri era stato uno dei più positivi durante la prima frazione di gioco, e in generale nell'ultimo periodo il classe 1994 si è distinto perMa nel calcio di questi livellipesano come macigni sulle spalle del francese.- Il quale, va detto, era statoInvece si è trovatoin una squadra che lotta per non retrocedere, e per di piùi: mediano e persino trequartista, nello sfortunato tentativo di Pioli contro l'Atalanta.Spesso è accaduto per necessità, maseppur in non perfette condizioni: forse, col senno di poi, si poteva, vista la contemporanea presenza di Franck Kessie, già abile diga di centrocampo.dopo cheche a Pioli serviva già dall'estate:giovane 2001 di prospettiva, e non aver avuto successo anche nei piani alternativi, i dirigenti rossoneri hanno, sfruttando anche, dove era ormai fuori squadra.- Meite(la metà dell'ingaggio da 1.6): il Milan ha investitomentre in caso di trasferimento a titolo definitivo, al Toro andrannoIl franceseha dimostrato di poter essere un buon rincalzo nelle gare di campionato contro squadre di medio-bassa classifica, main un periodo comunque di magra, per il mercato. Probabilmente conviene iper questo motivo,Ai posteri l'ardua sentenza.@AleDigio89