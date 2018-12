Soualiho Meité è una delle belle novità del campionato italiano: arrivato la scorsa estate dal Monaco si è subito imposto nel Torino tanto da diventare immediatamente un titolare della squadra di Walter Mazzarri e dal finire nel mirino dei dirigenti di Inter e Milan.



Nel mercato di gennaio che sta per iniziare, però, non sono previste trattative per il numero 23 granata anche perché negli scorsi mesi il presidente Urbano Cairo è stato nel lanciare il suo messaggio: Meité in questa stagione non si muove da Torino. Inter e Milan continuano però a osservare il giocatore che domani sarà titolare nel match contro la Lazio.