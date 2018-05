La stagione dell'Eintracht Francoforte si è conclusa con una vittoria a sorpresa, nella finale di Coppa di Germania e a festeggiare al triplice fischio c'è stato anche e soprattutto l'ex centrocampista del Milan, Kevin Prince Boateng.



MELISSA - La bellissima compagna, Melissa Satta, ha postato sul proprio profilo le foto con la coppa e le celebrazione e nella notte di ieri a Tiki Taka, ha confermato come il trofeo fosse altamente inatteso lanciando anche una stilettata al Milan, giudicato come lontano parente di quello in cui Boateng giocava.



MILAN DIVERSO - “Lui è contento per il Milan perché è andato in Europa League, ma lo vede diverso e lontano rispetto al Milan di una volta. La coppa? Non ce l’aspettavamo, eravamo andati a giocare la finale senza pensare di vincerla, ma poi è arrivata una vittoria”