Una foto che ha fatto letteralmente esplodere il web, una di quelle che su instagram hanno raggiunto oltre 70mila like e milioni di visualizzazioni. Charlotte Mckinney si è mostrata completamente senza veli in uno dei suoi ultimi post su instagram e la foto ha letteralmente fatto il giro del mondo in poche ore. La splendida modella statunitense, già protagonista del discutissimo spot in cui appariva senza reggiseno e passato durante il Super Bowl, ha avuto un'ascesa impressionante negli ultimi anni prendendo parte al nuovo Baywatch nel ruolo della nuova Pamela Anderson e sostituendo la bellissima Kate Upton nell'immaginario collettivo della moderna pin up. Cosa c'entra col calcio? Per ora niente, ma ci perdonerete...