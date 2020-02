Kevin Prince Boateng è in Turchia, ma il suo passaggio al Besiktas non ha tolto il sorriso a Melissa Satta, sempre più bella nonostante sia rimasta a Milano e sia lontano dal suo compagno. Anzi, la splendida ex-velina e modella è apparsa in forma strepitosa, come mostra l'ultima foto postata su Instagram in cui, in bikini e mostrandosi sotto una doccia sexy, augura "buon weekend a tutti".