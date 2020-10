La storia d'amore fra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng ha vissuto notevoli alti e bassi nel corso degli ultimi anni, ma dopo la rottura arrivata in seguito al trasferimento in Turchia dell'attaccante oggi al Monza, sembrava tornato il sereno nella coppia per il bene del figlio Maddox.



Secondo quanto svelato da Dagospia, tuttavia, Melissa e Boateng stanno attraversando un nuovo periodo di crisi e la nuova rottura sembra ormai alle porte. Che l'amore sia definitivamente al capolinea? Melissa sui social non lo dà a vedere e continua a mostrarsi bellissima nelle sue foto che vi mostriamo nella nostra gallery.