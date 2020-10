Modella, fotografa e influencer, la bellissima Dasha Mart continua a spopolare sui social grazie alle sue foto super hot e spesso anche oltre. Moglie del portiere di Hockey su ghiaccio Alexander Borodulya, Dasha è da sempre legata allo sport ed è seguitissima fin dai tempi del servizio per Playboy in cui posò soltanto coperta da dei guantoni da boxe. Oggi, oltre alle foto in cui posa spesso completamente nuda fa notizia anche per gli esercizi di stretching super hot con cui consiglia ai suoi seguaci come tenere i muscoli in forma. La specialità? Le spaccate...



Ecco le sue foto nella nostra gallery.