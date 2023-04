Melissa Satta è stata protagonista di un divertente siparietto durante Goal Deejay, il programma tra calcio e musica di Sky Sport condotto proprio da lei. Ospite della puntata il cantante Will a cui la showgirl mostra la maglia del Manchester City come regalo: "Sei di Manchester tu vero?", chiede la Satta a Will, che risponde: "Quella non posso neanche toccarla" e mostra la casacca del Machester United che ha addosso. "La mia del Manchester quella vera", aggiunge. Ma le sorprese non finiscono qui, perché sotto alla maglia dei Red Devils, Will nasconde qualla dell'Inter.



"Sai che io invece sono...", continua la conduttrice tifosa del Milan che poi si rivolge agli operatori in studio: "Dov'è la mia maglietta? Ragazzi mi spoglio io, ma non ho niente sotto". E Will, in visibile imbarazzo, replica: "Io non sono in forma come te". Poi la battuta finale con cui la Satta cambia argomento: "Derby, derby a Goal Deejay".



Melissa Satta nella vita fa coppia fissa con il tennista Matteo Berrettini: la showgirl, ex Velina di Striscia la Notizia, ha assistito in tribuna all'esordio vincente del compagno sulla terra rossa del torneo di Montecarlo.