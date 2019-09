Si è tenuta nella serata di ieri la Green Carpet Fashion Awards 2019. Nella cornice del teatro alla Scala di Milan o Star internazionali, stilisti celebri e top model hanno preso parte all'evento più green della Milano Fashion Week. Tantissime le celebrità presenti dagli stilisti come il presidente Carpisa e Valentino accompagnata da Sophia Loren, ma anche attrici e modelle come Candice Swanepoel, Izabel Goulart, Alessandra Ambrosio e le "nostre" Michelle Hunziker, Kasia Smutniak e Simona Ventura.



E poi c'era lei, Melissa Satta, la bellissima compagna di Kevin Prince Boateng. L'ex velina e ora showgirl ha scelto di mandare un messaggio diretto in questa sfilata Green indossando un abito sexy, ma dal messaggio chiaro e ambientalista: "non abbiamo un pianeta B". Di sicuro non è passata inosservata, eccola nella nostra gallery con gli scatti della serata e quelli più sexy anche del suo... pianeta B.