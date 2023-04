Il suo Matteo Berrettini è uscito ai trentaduesimi di finale del torneo ATP di Miami, ma l'occasione si è fatta golosa per Melissa Satta che ha accompagnato negli USA il tennista italiano godendosi però il sole e il mare della Florida.



E puntualissimi non sono mancati gli scatti con amiche e conoscenti che, per festeggiare il compleanno, hanno scelto inevitabilmente le spiaggie della città americana. A rubare la scena però è stata proprio la bellissima Melissa che, in bikini ha fatto impazzire i suoi fan. Ecco i suoi scatti.