Dal calcio di strada ai palazzetti, passando per i social: è la francese Melody Donchet, fenomeno del calcio freestyle. La Donchet, 29 anni, da ragazzina da dovuto interrompere la carriera da calciatrice a causa di un infortunio al legamento crociato. Ma non si è data per vinta e ha trovato la sua via e il suo successo nel freestyle, diventandone una vera e propria istituzione.



