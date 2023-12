Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il ko contro l'Inter, con Walter Mazzarri in silenzio stampa dopo gli episodi arbitrali: "Mazzarri ha preferito non venire, noi preferiamo che sia in panchina e non abbia problemi. Siamo molto scontenti, è una mortificazione che non ci meritiamo. L'arbitro Massa e il VAR sono incappati in una serataccia, in una giornata non felice. Il primo gol è viziato da un fallo su Lobotka, doveva intervenire l'arbitro, senza nemmeno andare al VAR. Il rigore di Osimhen è netto, il tendine d'Achille viene colpito. E' un fallo netto che andava sanzionato, noi non facciamo dietrologie e non siamo complottisti, ma va sottolineato perché il primo gol ha condizionato la partita. Sono rimasto sconcertato da queste decisioni arbitrali, non meritavamo questo trattamento. Un rigore così non dato è incredibile, era almeno da rivedere. E' sconcertante, fosse successo al contrario... Rigori del genere ne ho visti dare tanti".