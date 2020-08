Antonio Conte è stato chiaro: rivuole il suo condottiero Arturo Vidal, con il quale ha trascorso tre anni alla Juve, vincendo altrettanti scudetti. È lui il nome individuato dal tecnico per rinforzare il centrocampo e, soprattutto, per portare una buona dose di esperienza e carisma nello spogliatoio dell'Inter.



LA RIVELAZIONE - La conferma della corte di Conte arriva dal Cile, dove il quotidiano La Cuarta riporta le parole di un membro dell'entourage dell'attuale centrocampista del Barcellona: "Antonio Conte lo ha chiamato varie volte per provare a convincerlo, ma Vidal vuole essere sicuro di poter fare qualcosa di grande in Champions prima di poter dare una risposta. Ciò che più lo attira è tornare alla Juve. Da un lato c'è la possibilità di giocare con Cristiano e provare a vincere la Champions, dall'altra tornerebbe a casa, dove tutti lo conoscono".