Rinforzo in arrivo a centrocampo per il Valencia di Gattuso. L'allenatore italiano ha detto che non possono permettersi di pagare l'ingaggio del brasiliano Arthur dalla Juventus, così il club pesca sul mercato interno alla Liga. In arrivo dal Barcellona c'è il giovane spagnolo Nico Gonzalez, classe 2002, rappresentato dall'agente portoghese Jorge Mendes.