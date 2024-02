Mendilibar torna ad allenare, UFFICIALE: va in Grecia

L’Olympiacos ha sciolto le riserve e ha annunciato chi sarà il suo nuovo allenatore: lo spagnolo Mendilibar. “L'Olympiacos FC annuncia l'inizio della collaborazione con l'allenatore Mr. José Luis Mendilibar Etxebarria”. Con un comunicato è stato annunciato l’arrivo del tecnico spagnolo, vincitore dell’Europa League lo scorso maggio a spese della Roma.



I DETTAGLI - L’allenatore classe 1961 decide di voltare pagina dopo il suo esonero lo scorso ottobre al Siviglia, e va quindi in Grecia, dopo aver allenato principalmente in Spagna( sono 468 le sue panchine in Liga). Compito arduo quello del tecnico spagnolo che dovrà risollevare le sorti dell’Olympiacos, attualmente quarto con 44 punti a -7 dalla vetta occupata dal PAOK.