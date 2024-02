L'Inter di Chivu eliminata dalla Youth League: vince l'Olympiacos ai rigori

L'Inter di Christian Chivu è fuori dalla Youth League. Ad eliminarla nel playoff è l'Olympiacos, che in Grecia ha vinto 6-5 dopo i calci di rigore dopo lo 0-0 dei minuti regolamentari, durante i quali i padroni di casa erano rimasti in 10 uomini dal 73' per l'espulsione di Papakanellos.



RIGORI FATALI - Dal dischetto i nerazzurri hanno fallito solamente a oltranza con Cocchi, mentre Stankovic, Di Maggio, Owusu, Stante e Sarr avevano segnato il proprio penalty. Si interrompe dunque il cammino europeo dell'Inter.