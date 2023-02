A quasi 24h dalla fine del Festival di Sanremo, si è concluso anche il FantaSanremo: da pochi minuti infatti sono stati calcolati bonus e malus della serata finale. Ogni lega ha il suo vincitore, il fantallenatore che ha scelto i 5 cantanti che hanno portato più punti.



Ma chi è l’artista che ha fatto meglio? Marco Mengoni fa doppietta e vince anche il FantaSanremo con 670 punti totali (100 solo per la vittoria del Festival). Al secondo posto Sethu a 500, che ne ha guadagnati 50 - purtroppo per lui - con l’ultimo posto nella gara ‘vera’. Sul podio anche Rosa Chemical con 460 punti, ne ha presi 50 portando Fedez sul palco. All’ultimo posto Anna Oxa, con appena 68 punti.



LA CLASSIFICA FINALE



Marco Mengoni 670 punti



Sethu 500



Rosa Chemical 460



I Cugini di Campagna 455



Colapesce Dimartino 396



Gianluca Grignani 380



Lazza 359



Coma Cose 351



Mr Rain 330



Ultimo 328



Tananai 325



LDA 313



Paola & Chiara 296



Gianmaria 281



Ariete 278



Will 276



Elodie 268



Levante 265



Olly 263



Madame 223



Giorgia 205



Colla Zio 202



Articolo 31 189



Mara Sattei 178



Modà 176



Shari 165



Leo Gassman 128



Anna Oxa 64