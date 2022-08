Tanti botti all'inizio, qualche delusione intermedia e ora una rincorsa finale che deve partire da una certezza.con l'ansia dei tifosi, e anche di Simone, che è tutta concentrata sulla, rinforzato sì dal grande ritorno di Romelu Lukaku e dagli innesti di Mkhitaryan, Asllani e Bellanova, ma che finora ha respinto al mittente gli assalti per Lautaro, Bastoni, Dumfries e Skriniar, perdendo però per strada obiettivi dichiarati come Bremer e Dybala.per, ancora una volta, fare di necessità virtù con unDue opzioni per ogni ruolo, è questa la richiesta fatta da Inzaghi alla proprietà per "rimanere competitivi" nonostante la sostenibilità. E l'affaredoveva essere per l'Inter la più importante operazione per il presente e futuro. Il centrale brasiliano sarebbe stato(svincolatosi e finito al Monza). Proprio il sostituto dell'ex-capitano oggi è, ma che non sarà semplice da andare ad acquistare.Milenkovic è stato a lungo un'alternativa credibile a Bremer, ma la Fiorentina lo ha sempre valutato tanto e l'Inter ha budget zero anche con le uscite di Pinamonti e Casadei.non ci sono stati sviluppi imminenti dato che il club tedesco, nonostante la scadenza 2023 chiede sempre 20 milioni per cederlo e non ha aperto al rinnovo per agevolare un prestito con diritto di riscatto.data la rottura con l'ambiente, ma non sarà semplice far quadrare i conti a livello di ingaggio (2,3 milioni per i prossimi 3 anni è l'attuale accordo con Lotito).Detto di Bremer e Milenkovic e se i piani C e D (Akanji e Acerbi) non dovessero decollare, allora potrebbero tornare in auge piste per ora accantonate, come quella di(svincolato e proposto a inizio mercato),(in prestito dal Tottenham) o altre soluzioni dell'ultimo minuto che, soprattutto dall'estero, agevolerebbero l'Inter sul discorso ingaggi con l'uso del