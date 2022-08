Il grosso del lavoro è stato fatto, maper accontentare l'allenatore della Lazio. La rosa viene ritenuta completa e competitiva in ogni reparto, ad eccezione del ruolo diha dimostrato di saper colmare all'occorrenza un vuoto creato dalle prestazioni non in linea con le aspettative diil centro sportivo di Formello negli ultimi giorni di trattative.già guidato ai tempi del Chelsea, in esubero nel club londinese e attualmente un po' più lontano dal West Ham, l'altra società che si era messa sulle sue tracci. Margini di manovra? Dipende dai Blues, a maggior ragione se aprissero alla formula del prestito con diritto di riscatto e contribuendo al pagamento dell'ingaggio.- "" è una sorta di mantra per gran parte dei presidenti di Serie A e Claudionon fa eccezione. Un credo che, nel caso specifico del mercato della Lazio, può essere applicato pure alla situazione del reparto di. Sfumata per l'ennesima volta l'ipotesi di un ritorno a Siviglia per Luis Alberto,Il Manchester United, in grande affanno dopo l'avvio choc di campionato e alla ricerca spasmodica di un nome di spessore in mediana, hanno riallacciato i contatti con Kezman, agente del serbo., Milinkovic non si muove e sarebbe un ulteriore pilastro sul quale costruire le speranze di quarto posto.dell'Hellas Verona, nome molto gradito a Sarri.