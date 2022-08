Doppia seduta oggi a Formello per la Lazio. Stamattina, verso le 10, i biancocelesti si sono ritrovati nel centro tecnico proseguendo il lavoro di recupero atletico specifico dopo e fatiche contro il Bologna. Poi una prima parte di esercitazioni tecniche, proseguite più tardi. C'era anche l'ex Marco Parolo ad assistere all'allenamento, ospite per un giorno in quella che fino a due anni fa era casa sua. A parte poi ha corso Pedro, il cui pieno rientro in gruppo è previsto per domani.



Lo stesso spagnolo ha aumentato i ritmi di corsa nel pomeriggio e viaggia verso la convocazione per la trasferta di Torino. Dalle 18, Immobile e compagni sono tornati sul terreno di gioco per svolgere ancora delle prove attacco contro difesa e testare sempre più gli automatismi della manovra. La classica partitella a campo ridotto ha concluso la giornata.

L'unico indisponibile sabato sarà Maximiano, mentre Casale potrebbe fare il suo esordio. Il centrale ex Hellas probabilmente però partirà dalla panchina, perché Sarri per il momento sembra preferirgli ancora Patric. Ulteriori indicazioni tattiche arriveranno nei prossimi due giorni. Domani appuntamento alle 18:00 per una sola seduta pomeridiana.