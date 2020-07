Ancelotti fa la spesa in Italia. Come riportano in Inghilterra, oltre a puntare Zaha, il tecnico ex Napoli per l'Everton ha in testa due colpi dalla Serie A: oltre all'obiettivo del Napoli Boga, in forza al Sassuolo, sta puntando dritto su Ciro Immobile, il record-man italiano di gol.



MERCATO LAZIO - L'Everton ha due profili importanti in avanti, Calvert Lewin e Richarlison, ma Ancelotti vuole molti più gol per riprendersi dopo una stagione in chiaroscuro. Nonostante il suo arrivo, l'Everton è rimasto al dodicesimo posto, il risultato peggiore dal 2003-2004. Con i gol di Immobile le cose possono cambiare.