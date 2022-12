I Mondiali di Qatar 2022 sono ormai passati all’archivio. L’Argentina è tornata sul tetto del mondo dopo 36 anni e Lionel Messi ha cementificato sempre più il suo nome nell’Olimpo di questo sport. Ma ora,, come di consueto,– come da annuale tradizione –, nel giorno di Santo Stefano,. L'origine di questo nome risale alla metà del XIX secolo, quando in Inghilterra si era soliti regalare, il giorno di Santo Stefano, doni o pensieri ai propri dipendenti o alle classi sociali più povere, il tutto contenuto all'interno di scatole – box, appunto, in inglese -. Con il passare degli anni,, sfidandosi a livello amatoriale e poi, a partire dal 1888, in seguito alla nascita della First Division - attuale Premier League - anche a livello professionistico., infatti,e vide contrapporsi lo Sheffield FC e l'Hallam FC, nel 1860, quando i padroni di casa si imposero per 2-0. Ma adesso, torniamo ai giorni nostri.: il classico appuntamento del calcio britannico comincerà con il lunch match delle 13.30, dove il Tottenham di Antonio Conte se la vedrà con il Brentford. A seguire, il Crystal Palace scenderà in campo in casa contro il Fulham, mentre il Wolverhampton farà visita a all’Everton. Sfida interessante anche tra il Leicester e la rivelazione Newcastle, mentre l’ultimo match in programma alle 16:00 sarà quello tra il Southampton ed il Brighton di Roberto De Zerbi. Alle 18:30 scenderà in campo il Liverpool di Jurgen Klopp che sfiderà l‘Aston Villa. A chiudere il programma del Boxing Day ci sarà la capolista Arsenal: la squadra di Arteta, di scena all’Emirates Stadium, si scontrerà con il West Ham. Il 27 toccherà invece al Chelsea: alle ore 18:30 i Blues sfideranno il Bournemouth a Stamford Bridge. Alle 21:00 invece a chiudere il programma giornaliero ci sarà il Manchester United ad Old Trafford contro il Nottingham Forrest. Il programma si chiuderà il 28, quando il Leeds ospiterà il Manchester City di Pep Guardiola.– Snocciolato il programma della 17^ giornata, facciamo un passo indietro.. La squadra di Arteta, dopo lo splendido inizio di stagione – condito da una sola sconfitta nelle prime 14 partite (3-1 contro il Manchester United alla 6ª giornata) – è chiamata a confermare il suo ottimo stato di forma. I Gunners non hanno alcuna intenzione di smettere di volare ad alta quota ed il mercato, in questo senso, ne è una riprova.– in scadenza con il prossimo giugno con Juventus e Leicester, rispettivamente –- sono i punti focali su cui concentrarsi il prossimo gennaio.. La formazione di Guardiola, dal canto suo, si ritrova in questo strano ruolo di inseguitrice. Abituata a dominare – nel corso dell’ultimo decennio son ben 6 i titoli nazionali conquistati dal City -, gli uomini di Pep sono chiamati a dar prova della loro forza, recuperando quei 5 punti di svantaggio attuali. Le aspettative da rispettare sono decisamente alte. Di vitale importanza, sarà lo scontro del prossimo 15 febbraio, match di recupero della 12ª giornata., attuale capocannoniere con 18 centri, perfettamente riposato dall’assenza della Norvegia ai Mondiali e già segno nel 3-2 contro il Liverpool di Carabao Cup. I Citizens, dalla Coppa del Mondo,Al manager spagnolo il compito di toccare i tasti giusti, per rivitalizzare il morale dei suoi giocatori., i due nomi più chiacchierati del calciomercato europeo.di questo avvio di stagione, senza ombra di dubbio,, in piena zona Champions League. Dopo la complicata annata della scorsa stagione ed il faraonico mercato estivo, i Magpies sono chiamati alla prova del nove. Il ritorno della Premier League pone un mirino puntato sulla formazione di Howe, il cui rischio è quello di scivolare al di fuori della zona Europa., per scongiurare questa possibilità,su tutte, al momento protagoniste di un campionato ben al di sotto delle aspettative.anche se Ten Hag, nelle prime 16 giornate, aveva già fatto intendere come lo United non avesse più bisogno del portoghese., invece,, attaccante ivoriano del Molde ormai ad un passo dal trasferirsi a Stamford Bridge. Ma sarà sufficiente per la risalita? Il campionato della squadra allenata da Potter è tutt’altro che soddisfacente al momento. L’8° posto in classifica ne è la perfetta testimonianza. L’Europa è l’obiettivo minimo da centrare per i londinesi, chiamati ad invertire immediatamente la tendenza negativa degli ultimi impegni – che li hanno visti sconfitti dal Brighton prima e dall’Arsenal e dallo Newcastle poi -., dal canto suo,, protagonista di uno splendido Mondiale con il Marocco. 40 milioni è la cifra pronta ad essere versata nelle casse della Fiorentina. Ma se c’è chi può affidarsi ad un calciomercato protagonista, sull’altra sponda della città di Liverpool, la situazione è tutt’altro che rosea., momentaneamente occupata dal neopromosso Nottingham Forest. Il rinnovo di Anthony Gordon tiene banco nei pensieri della dirigenza dei Toffees ma, 22enne trequartista ghanese dell’Ajax. Il calciomercato può essere sinonimo di nuova linfa vitale per molti club oppure può essere fonte di estrema distrazione. A gennaio si scopriranno tutte le carte.