Al primo posto nella lista dei desideri di mercato in casa Atalanta c'è un difensore centrale, degno rinforzo dei vari Palomino, Djimsiti, Toloi e Romero. Proprio da quest'ultimo però sembra dipendere il destino di un acquisto nerazzurro: il 2000 Sven Botman infatti sarà un acquisto immediato solo nel caso di una cessione economicamente vantaggiosa di Cristian Romero, ancora da riscattare dalla Juventus in quanto in prestito biennale.



STRAPPO ALLE REGOLE?- Come riporta L’Eco di Bergamo, se il difensore giapponese del Bologna Takehiro Tomiyasu è l'obiettivo più certo e immediato sul mercato, quello dell'olandese dipende esclusivamente dalla partenza del Cuti. Il prezzo del cartellino del mancino del Lille infatti si aggirerebbe intorno ai 20-25 milioni.

Nel caso in cui Manchester United, Tottenham o Liverpool facciano sul serio, acquistando l'argentino per 50 milioni di euro, con la metà del suo incasso la dirigenza nerazzurra potrebbe acquistare un secondo difensore, Botman appunto: finora però solo Duvan Zapata ha superato (di 6) quota 20 milioni.