Al momento è solo un'idea, ma si è già trasformata in proposta, e presto potrebbe divenire realtà. Atalanta e Torino si stanno confrontando sulla possibilità di scambiare le loro due pedine in uscita, considerate fuori dai piani dei rispettivi allenatori per scelta tecnica: il terzino destro granata Singo e il duttile esterno nerazzurro Soppy. Al momento i discorsi sono ancora agli albori, ma proseguiranno nei prossimi giorni: Singo potrebbe vestire la maglia dell'Atalanta, Soppy quella del Torino.