La Roma è ancora alla ricerca di un attaccante sul mercato. Luis Muriel è stato proposto ai giallorossi, che però preferiscono un altro colombiano dell'Atalanta: Duvan Zapata.



Intanto il Bologna non molla Arnautovic e, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Tiago Pinto ha alzato l'offerta al Santos per il giovane brasiliano Marcos Leonardo da 10 a 12 milioni di euro (con 6 milioni di eventuali bonus legati a 4 condizioni (presenze, gol, trofei vinti e convocazione in nazionale all'Olimpiade di Parigi 2024) oltre al 10% sulla futura rivendita, ma con pagamento dilazionato a partire dal 2024.