Il direttore tecnico dell’Atalanta Giovanni Sartori vuole replicare l’impresa Champions, centrata dalla squadra bergamasca lo scorso 26 maggio. Nell’edizione odierna de L’Eco di Bergamo Sartori è stato molto chiaro: “Quinti in classifica? Non firmo. Europa da giocare”.



CHAMPIONS. “In campionato ce la giochiamo con tutti, in Champions League dipende da noi. Il secondo tempo a San Siro contro il City si è vista un'Atalanta competitiva, non ci sta però il gol preso al 95' contro lo Shakhtar".



MERCATO- "Noi siamo vigili e attenti, se ci capiterà l'occasione giusta non ci faremo trovare impreparati. La nostra gente non deve avere dubbi: la società non si tirerà indietro. Ma sono un pragmatico: non serve cambiare per cambiare".



KULUSEVSKI- "Io mi auguro che si possa vederlo nell'Atalanta, sarebbe un premio anche al vivaio. Ma se continua come ha cominciato la stagione la vedo difficile...(...). Dopo Juve e Inter, ci sono 5-6 squadre che si giocano i posti per l'Europa".