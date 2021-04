Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini vuole blindare tutti i suoi gioielli e nei giorni scorsi parlando di mercato ha usato la parola 'programmazione'.



I NOMI IN ENTRATA- La prossima estate potrebbe quindi arrivare un nuovo difensore, secondo Tuttosport, in aiuto a Toloi, Palomino, Djimsiti e Romero, con il mancato riscatto di Caldara e la partenza di Sutalo verso altre piazze. La dirigenza inoltre potrebbe puntare a un nuovo esterno sul mercato e, sempre secondo il quotidiano torinese, potrebbero tornare in auge i nomi di due attaccanti: l'ivoriano Jeremie Boga del Sassuolo e il croato Josip Brekalo del Wolfsburg, già vicini all'Atalanta alla fine dell'estate 2020.