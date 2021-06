Con l'esterno sinistro tedesco Robin Gosens che ha già un piede fuori da Zingonia in attesa dell'offerta giusta, l'Atalanta si cautela mettendo gli occhi su un'altra ala nello stesso out, Gabriel Gudmundsson, esterno sinistro classe 1999 di proprietà del Groningen. Con il club della Serie A l'olandese che piaceva tanto anche al Napoli ha disputato 23 incontri e servito 5 assist. Lo svedese ha un contratto in scadenza nel giugno 2022, con opzione per il rinnovo.



INTERESSE NERAZZURRO- Sul portale olandese Voetbal International si legge: “L’Atalanta è alla ricerca di un esterno e in tal senso ha seguito con straordinario interesse la crescita di Gudmundsson del Groningen nell’ultimo anno. Gudmundsson, originariamente un’ala, ha giocato spesso da terzino con buoni risultati. Ha ancora un contratto fino a metà del 2022, con un’opzione per un altro anno. L’Atalanta però non avrebbe avanzato ancora nulla di ufficiale al Groningen, ma il club orange sarebbe stato informato dell’interesse nerazzurro attraverso l’entourage del calciatore”. Alla porta anche Borussia Dortmund e Lipsia.