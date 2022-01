Doppio cambio delle file del Bologna. No, nessuna partita in corso della squadra di Mihajlovic. Stiamo parlando del mercato di gennaio!



La Gazzetta dello Sport infatti sostiene che, in caso di probabile uscita di Skov Olsen e Dijks, il club emiliano abbia pronti due ingressi: Michel Aebischer dello Young Boys e Calvin Ramsay dell'Aberdeen.