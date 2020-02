L'aria, dalle parti della Catalogna, è pesantissima. Come se non bastasse l'esonero di Valverde, altre due questioni pesano sulla quotidianità blaugrana. La prima riguarda il duro sfogo di Abidal: il ds ha puntato il dito contro i giocatori, accusati di non lavorare abbastanza. A rispondere a tono è stato direttamente Leo Messi, che tramite i social si è fatto portavoce dello spogliatoio. In campo, invece, i problemi riguardano la coperta corta in attacco. Cortissima.



MERCATO ANCORA APERTO - Eh già, perché Quique Setién lo ha ammesso senza troppi giri di parole: si è detto pentito di aver ceduto Carles Perez alla Roma, definendo l'infortunio di Dembélé 'una disgrazia'. La rottura completa del tendine del muscolo destro del bicipite femorale accusata dall'attaccante francese - sommata allo stop per altri tre mesi di Suarez - obbliga i catalani a ruotare tre soli attaccanti: Messi, Griezmann e Ansu Fati. In soccorso, però, ecco il mercato. Ma come, anche dopo il gong del 31 gennaio? Sì.



I NOMI - Spieghiamo meglio: il regolamento della Federazione Spagnola prevede la possibilità di acquistare un giocatore anche dopo la chiusura del mercato, purchè venga presentato il referto medico ufficiale e purchè i tempi di recupero siano almeno di cinque mesi. Vincoli: il giocatore dev'essere svincolato o essere sotto contratto con un club di Liga e non potrà partecipare a sfide europee. Niente doppio incrocio contro il Napoli negli ottavi di Champions League, ma solo gare di campionato e Coppa del Re. Quanto al mercato, la strategia del Barcellona è chiara: spendere poco per un attaccante di medio livello fino a giugno, quando invece verranno fatti investimenti importanti per una punta di livello (Neymar e Lautaro Martinez i sogni principali). Intanto, però, i nomi in pole sono due: Angel del Getafe e Lucas Pérez dell'Alavés.