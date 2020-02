Coppa del Re in Spagna con i pezzi forti che calano sui prati verdi. Uno in casa, il Real Madrid, ospiti i baschi della Real Sociedad; l'altro in trasferta, il Barcellona, sempre con baschi di mezzo, l'Athletic Bilbao, due ore dopo. Si gioca a livello di quarti di finale, partita secca.



Tra Real Madrid e Real Sociedad c'è da considerare soprattutto una cosa: negli ultimi venti precedenti soltanto tre sono stati gli under 2,5!!! Una media che ammazza qualsiasi altra eventualità, l'over 2,5 diventa il cartellone di questa sfida. Impossibile non tenerne conto, considerando anche che la quota non è nana.



A Bilbao aspettano il Barcellona con le narici fumanti, la dichiarazione di battaglia è stata: "Se a Messi non interessa venire qui a giocare per la Coppa, ce ne freghiamo!". Forse avranno sentito la canzone sanremese di Achille Lauro, chissà... Comunque vista la differenza che ci sarebbe comunque tra le contendenti si può provare con la combo X2/under 2,5, ben retribuita a 2,13 contro 1.



Di Coppa nazionale si parla anche in Belgio dove si disputa il ritorno della semifinale tra Kortrijk ed Antwerp, conclusasi 1-1 all'andata. Fu un miracolo che difficilmente si ripeterà, la partita si complicò terribilmente dopo un calcio di rigore sbagliato; l'Antwerp è terzo in classifica a caccia del Gent, il Kortrijk è diciannove punti più in basso. La quota si lascia guardare, anche se i padroni di casa faranno la guerra di sicuro. Ma sono decisamente meno forti.



I CONSIGLI DEL GIOVEDI'



Real Madrid-Real Sociedad over 2,5 (quota 1,67)



Athletic Bilbao-Barcellona X2/under 2,5 (2,13)



Kortrijk-Antwerp 2 (1,93)





Il terno vale 6,86 volte la posta