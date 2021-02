Il mercato invernale chiude in Italia, non in alcuni paesi resta aperto. In Portogallo andrà avanti ancora domani, mentre in Svizzera il fischio finale arriverà il 15 febbraio. L'ultimo paese che chiuderà sarà l'Ucraina, che ha ancora un mese davanti a sé: chiude, infatti, il 2 marzo. Di seguito l'elenco completo:



Portogallo: 2 Febbraio



Slovacchia: 3 Febbraio



Serbia: 5 Febbraio



Austria: 8 Febbraio



Ungheria e Montenegro: 14 Febbraio



Croazia, Romania, Svizzera e Slovenia: 15 Febbraio



Argentina: 19 Febbraio



Repubblica Ceca: 22 Febbraio



Polonia: 24 Febbraio



Russia: 25 Febbraio



Bulgaria: 28 Febbraio



Ucraina: 2 Marzo