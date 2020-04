Il Fenerbahce alza il prezzo dell'obiettivo della Lazio: vuole la cifra record di 25 milioni per Vedat Muriqi. Venduto a 25 milioni, Muriqi superebbe la cessione migliore mai fatta dai turchi, datata 1999: Balic era stato venduto al Real Madrid per 21 milioni. Non solo, potrebbe essere uno dei più costosi in uscita dall'intera Super Lig turca: Cenk Tosun, come riporta Fanatik, a gennaio 2018 è andato all'Everton per 22,5 milioni.



MERCATO LAZIO - La Lazio per Muriqi è una priorità: legami culturali forti con l'Italia e un rapporto privilegiato con Tare potrebbero favorire l'arrivo del kosovaro a Roma. Attenzione al Tottenham: in caso di cessione di Kane potrebbe intervenire sul mercato acquistando ben due attaccanti, uno dei quali potrebbe essere Muriqi. Con l'ingresso in Champions League, anche la Lazio avrebbe la liquidità necessaria per prenderlo. Muriqi piace anche al Napoli.