Calciomercato.com raccoglie le principali voci di giornata provenienti dall'estero.



Secondo il Daily Express, l'Inter è pronta a offrire 30 milioni di euro per il 25enne terzino destro spagnolo dell'Arsenal, Hector Bellerin.



Il Barcellona è pronto ad accettare un difensore da Chelsea o Tottenham come parziale contropartita tecnica per il trequartista brasiliano Philippe Coutinho (28 anni ex Inter e Liverpool), ora in prestito al Bayern Monaco. Proseguono i contatti con la Juventus per lo scambio tra Arthur e Pjanic.



L'Atalanta riscatta il centrocampista croato Mario Pasalic a titolo definitivo dal Chelsea, che per fare cassa valuta anche la cessione del centrocampista francese N'Golo Kanté al Real Madrid. Dopo aver preso Ziyech dall'Ajax e Werner dal Lipsia, nel mirino del club di Abramovich ora c'è un altro giovane talento: il tedesco Havertz del Bayer Leverkusen.



Il centrocampista cileno Arturo Vidal allontana le voci di mercato, ribadendo di pensare soltanto al calcio giocato.



Il 17enne del Birmingham, Jude Bellingham preferirebbe trasferirsi in Germania al Borussia Dortmund invece che in Inghilterra al Manchester United. Che incassa pure la smentita su una trattativa da parte dell'agente del centrocampista francese del Bayern Monaco, Corentin Tolisso.



Il Wolverhampton si mette in fila per il 22enne difensore francese del Rennes, Axel Disasi.



L'Atletico Madrid blinda il centrocampista Thomas Partey.



Il Tottenham tratta il rinnovo del contratto al centrocampista inglese Eric Dier, 26 anni.